哈萨克斯坦能源部与李开复就人工智能赋能能源领域合作签署备忘录

会谈中，双方围绕燃料与能源综合体的数字化转型、人工智能发展的全球趋势，以及利用AI技术提升能源设施运行效率、可靠性与安全性等议题展开讨论。李开复分享了应用型人工智能解决方案在国际上的实践经验，并介绍了在大型工业系统中引入人工智能的主要路径和模式。

会谈结束后，双方签署了关于在燃料与能源综合体数字化及人工智能技术引入领域开展合作的谅解备忘录，明确将推动相关领域的长期合作。

Фото: gov.kz

根据备忘录内容，双方计划在能源领域推进应用型人工智能解决方案，包括研究并实施创建能源领域AI Agent智能体的试点项目。

此外，双方还指出，拟实施的试点项目将在阿尔-法拉比国立大学的超级计算基础设施上开展AI模型的训练与测试。目前，该校已设立燃料与能源综合体领域技术能力中心。相关基础设施将为能源领域人工智能解决方案的研发与测试提供必要的算力支持、网络安全保障以及技术自主性，为哈萨克斯坦能源行业的数字化升级创造条件。

【编译：达娜】