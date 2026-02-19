阿布扎勒•阿基哈利耶夫：虽未能夺牌，但我认为自己已光荣捍卫国家荣誉

阿布扎勒•阿基哈利耶夫表示，在冲过终点线时，他便清楚自己未能晋级下一阶段。根据比赛规则，只有获得小组前两名的选手，或各组第三名中成绩最好的选手才能进入下一轮，而他所在的小组整体速度较慢，因此至少需要获得第二名才有机会晋级。

他指出，比赛过程中对手实力强劲，竞争异常激烈。

“荷兰选手的速度非常快，没有给我超越的机会。我当时的主要任务是守住自己的位置，不让身后的三名选手超过我。但意大利选手的速度也非常快，他抓住时机完成了超越。在短道速滑比赛中，很难察觉身后对手的具体位置。我本希望裁判会对其判罚犯规，但最终并未发生，”阿布扎勒•阿基哈利耶夫说。

他坦言，本届奥运会自己的目标是闯入决赛并争夺奖牌。

“我参加每一届奥运会都是以争夺奖牌为目标。这次比赛并不轻松，但我通过了所有预选阶段，已经尽最大努力。我认为自己光荣地捍卫了国家荣誉。这是我的第四届奥运会，每一次参赛我都希望为哈萨克斯坦的支持者带来喜悦，但这一次未能实现这一目标，我感到遗憾，”他说。

阿布扎勒•阿基哈利耶夫还向成功晋级下一轮的队友丹尼斯·尼基沙表达了祝福，并向所有支持他的哈萨克斯坦民众表示歉意。

“我知道有很多哈萨克斯坦民众熬夜观看比赛，期待我们获得奖牌。我为未能实现这一目标向大家表示歉意。但我已经倾尽全力，”他说。

这位短道速滑选手还特别提到，来自祖国的支持令他深受鼓舞。他表示，在哈萨克斯坦花样滑冰运动员米哈伊尔·沙伊多罗夫夺得奥运金牌后，公众对短道速滑项目也寄予了更高期待。

阿布扎勒•阿基哈利耶夫指出，近年来哈萨克斯坦民众对冬季运动的兴趣不断增长，他也为短道速滑在国内的发展作出了贡献。

“我切实感受到来自全国观众和社交媒体用户的支持。我认为自己通过参加国际赛事和不断努力，证明了哈萨克斯坦拥有具备竞争力的短道速滑运动员。当我看到越来越多年轻人开始参与冬季运动时，我更加确信自己的努力没有白费，”他说。

阿布扎勒•阿基哈利耶夫是哈萨克斯坦短道速滑队的资深运动员，本届米兰冬奥会是他职业生涯参加的第四届冬季奥运会。尽管未能获得奖牌，他表示将继续为推动哈萨克斯坦短道速滑运动的发展贡献力量。

值得一提的是，成功晋级下一轮的哈萨克斯坦运动员丹尼斯·尼基沙最终获得了第七名的成绩。

【编译：木合塔尔·木拉提】