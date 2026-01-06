哈萨克斯坦绿色能源发电占比已达7%

截至2025年底，哈萨克斯坦“清洁”发电占比将达到7%（2024年为6.43%），展现出向可持续能源平衡迈进的积极态势。

2025年，共有9座新的可再生能源设施投入运营，总装机容量为503兆瓦。其中包括：5座风力发电厂（387兆瓦）、3座太阳能发电厂（90兆瓦）和1座水力发电厂（26兆瓦）。

可再生能源市场发展的重要组成部分是根据2024-2027年规划框架举行的总装机容量为6.7吉瓦的招标活动。截至2025年12月，已分配约4吉瓦的装机容量，这表明投资者兴趣浓厚，绿色发电市场活跃。

值得一提的是，国际项目在道达尔能源、马斯达尔、中国电力国际控股有限公司、中国能源集团等战略投资者的参与下实施。

总体而言，哈萨克斯坦计划到2035年实现超过8吉瓦的可再生能源装机容量。这体现了哈萨克斯坦向可持续“绿色”能源转型、加强能源安全并提高国家能源系统稳定性的系统性政策。

【编译：小穆】