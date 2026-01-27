能源专家：哈萨克斯坦在卡拉恰甘纳克国际仲裁中胜算极大

此前，彭博社报道称，卡拉恰甘纳克油田的开发商可能会在国际仲裁中败诉，并需向哈萨克斯坦支付高达40亿美元的赔偿金。

针对此案，朱马古洛夫回顾道，总的来说，卡拉恰甘纳克项目一直是在“产品分成协议”下运作的。

—简单来说，就是项目投入的资金要靠采出的石油来抵偿。但在2010年至2018年期间，关于投资者申报的支出核算出现了争议。代表国家行权的PSA机构向国际仲裁提起了诉讼。诉讼的核心点在于，投资者虚报了招标项目的预算，钱花得太离谱。根据当时的估算，在九年时间里，有大概40到50亿美元的支出是不合规的。为此，诉讼被受理，国际仲裁员也对这起纠纷进行了审理，-他说。

据他介绍，如果哈萨克斯坦方面最终胜诉，所有投资者将共同分担这笔赔偿金。

—具体的最终金额还没定，但现在都在传是要赔20亿到40亿美元。也就是说，每个投资者都要根据自己在项目里的占股比例，把这笔钱交给国家。如果法院出了最终裁决，赔偿金今年就能到账。当然，即便有了裁决，投资者也可能会申诉。但我认为，就算国际仲裁员重新审，结果还是会偏向哈萨克斯坦。哈萨克斯坦获胜的几率起码有70%到90%，这一点没什么好怀疑的，-朱马古洛夫说道。

他还特别提到了围绕卡拉恰甘纳克项目的另一宗核心仲裁案。

—除了这起案子，卡拉恰甘纳克还有一个更大的官司。那才是重头戏，涉及的违规支出金额高达135亿美元。哈萨克斯坦主张，投资者在那135亿美元的项目招标中没按规矩办，所以我们在分油的时候不承认这笔支出。更重要的是，哈萨克斯坦还提出，因为投资者的过错，我们没能达到150万桶的日产能力。由于投资者在第一阶段就止步不前，哈方认为自己损失了高达1500亿美元的潜在收入。我认为，卡拉恰甘纳克案件的正面结果，将来肯定会给卡沙甘项目带来积极影响，-他补充道。

朱马古洛夫认为，这一系列仲裁结果对所有在哈开发石油的公司都是一个巨大的信号。

—谈到这对乌津、卡沙甘、卡拉恰甘纳克这三大巨型项目续约谈判的影响，可以说这就是个信号。哈萨克斯坦已经不是以前那种可以任人拿捏的“香蕉共和国”了。我们正在展示，自己有能力在国际水平上、在国际场合上，通过国际仲裁来证明自己的立场。如果现在的投资者想续约，哈萨克斯坦完全可以提出新的要求。我之所以说这是个“信号”，是因为国际仲裁员们也认为哈萨克斯坦的要求是合理的，-他表示。

目前，哈萨克斯坦能源部对彭博社发布的信息仍持谨慎态度。

—与该仲裁相关的全套材料，包括案件的具体案情、最终产品分成协议的内容以及争议双方达成的仲裁协议，均属于保密范畴。这一要求对所有诉讼参与方都具有约束力。因此，在行权机构解除限制之前，能源部无权对外披露、解释、评论或讨论该案件的相关信息。在保密机制改变之前，无法提供进一步信息，-能源部在回应哈通社质询时表示。

【编译：阿遥】