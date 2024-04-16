萨特哈利耶夫：哈萨克斯坦能源产业甲烷排放量持续下降

萨特哈利耶夫强调，哈萨克斯坦已加入“全球甲烷承诺”倡议，这体现了其对能源转型和逐步实现经济脱碳的坚定承诺。

萨特哈利耶夫指出，观测显示哈国能源部门温室气体排放量呈下降趋势，过去五年，能源产业甲烷排放量减少了120万吨二氧化碳当量。他表示，哈国已做好准备加大这方面的工作力度。

考虑到欧洲复兴开发银行在哈萨克斯坦的广泛业务，萨特哈利耶夫建议双方加强合作，吸引技术、投资和赠款，以更快地实现减排目标。

此外，萨特哈利耶夫还透露能源部正在制定氢气战略构想草案，该文件旨在开展研究，以开发氢气生产、运输和储存的最佳技术。

-我们正在考虑在国内启动试点项目，推动氢能先进经验的普及推广，以便在将新想法和创新方法应用于实践之前进行测试。-他说。

值得一提的是，目前能源部与欧洲复兴开发银行联合实施大型可再生能源、电力和天然气工业项目。双方已签署一系列协议和备忘录，总投资额约为5.36亿美元。