哈萨克斯坦能否在三年内跻身“数字强国”？

这一目标能否实现？实现目标需要采取哪些具体措施？哈通社记者通过采访专家和分析现状，为您解答这些问题。

新设部委与《数字法典》：变革的起点

哈萨克斯坦将新设人工智能和数字发展部。“阿塔梅肯”国家企业家商会信息技术行业委员会副主席维塔利·普斯托沃伊滕科认为，这一举措恰逢其时，意义重大。

“在三年内将哈萨克斯坦转变为数字强国完全有可能。”普斯托沃伊滕科表示，“考虑到我国在数字化政府服务和信息系统开发方面的潜力与现有基础，我们已经具备了良好的起点。目前，政府正在构建一个全新的平台，以实现所有政府职能的数字化和自动化。”

Фото: из личного архива Виталий Пустовойтенко

他指出，实现这一目标需要广泛吸纳私营部门参与，尤其是本土专业人才和企业，因为他们已经形成了强大的产业集群。为此，需建立简单透明的机制，将相关任务分配给本土企业。

“新部委将起到示范引领作用，有助于加速推进这些计划。”普斯托沃伊滕科补充道。

专家们一致认为，制定《数字法典》是当务之急。这一法律文件将为哈萨克斯坦迈向数字强国奠定信任与投资基础。人工智能等领域的快速发展需要大量资金投入，因此，投资者、公民和企业都需要明确了解“游戏规则”。

普斯托沃伊滕科分析：

“当前，科技发展速度远超法律制定。如果我们现在不加强协调，未来可能面临数据管理的混乱和信任危机。人工智能可能被用于非法目的，例如制作深度伪造视频、不正当广告，甚至通过伪造名人形象诱导公众参与可疑项目。”

人工智能的关键应用领域

托卡耶夫总统在国情咨文中要求政府在医疗、科研、教育、商业、水资源管理、住房公用事业、交通运输、农业和地质勘探等领域全面引入人工智能，以推动经济现代化。

专家认为，人工智能的引入需基于明确标准：经济效益、社会价值和数据准备度。部分企业已开始将人工智能项目推向市场，并取得良好成效。

“对哈萨克斯坦而言，能源、工业、农业技术、医疗、公共部门和金融科技是优先发展方向，应集中资源推动这些领域的人工智能应用。”网络安全领域的公关专家阿布莱·伊辛表示，“许多初创企业已经在这些领域积极应用人工智能解决方案。”

Фото: из личного архива Абылая Исина

普斯托沃伊滕科指出，公众将在公共管理和医疗两个领域最先感受到人工智能带来的变化。在公共管理方面，公民诉求的处理尤为重要。

“目前，公民向政府部门的诉求往往需要经过多级流转，最终才到达执行者手中，回复常常仓促且缺乏解释，迫使公民多次申诉。如果引入人工智能，系统可自动识别诉求内容，直接分配给相应负责人，并协助生成详尽回复。这种变化将显著提升公众体验。”他解释道。

医疗领域是另一个重点。人工智能的评分系统和解决方案可帮助早期诊断疾病甚至辅助治疗，效果立竿见影。此外，教育领域也将受益于人工智能，例如通过教师助手、学生监督、职业选择指导和个性化教育等服务。

普斯托沃伊滕科还提到，采矿业是另一个可带来显著经济效益的领域，涉及地质数据数字化、预测性勘探等。此外，总统强调的卫星监测技术可应用于农业，通过分析土壤湿度和天气条件提升生产效率。

“人工智能还能降低交易成本，加速流程。”普斯托沃伊滕科说，“我们已看到人工智能在提升小微企业和服务业效率方面的作用，例如生成创意内容、视频、文本和广告口号，帮助企业快速触达消费者。”

机遇与挑战并存

人工智能的广泛应用也带来一定风险。效率提升可能导致传统岗位减少，机器人技术的发展可能取代部分职业。对此，普斯托沃伊滕科建议开展大规模职业再培训计划，将部分人员培养为人工智能操作员，或引导他们进入新兴行业，确保技术变革下的就业稳定。

金融专家拉苏尔·雷斯曼别托夫强调，需制定人工智能相关法律，明确数据收集、清洗和使用的规范，并建立统一标准。他认为，哈萨克斯坦在独联体国家中数字化水平领先，三年内实现数字强国目标完全可行，尽管挑战不小，但哈萨克斯坦有能力比其他国家更快达成目标。

Фото: primeminister.kz

“在交通运输领域发展人工智能尤为重要。”雷斯曼别托夫说，“它能加快货运速度、优化出口申请处理和货车周转监控。哈萨克斯坦国家铁路公司应实现运输全流程的在线数字化，以提升出口和过境运输效率。”

哈萨克斯坦在全球人工智能领域的地位

国际货币基金组织数据显示，2023年，哈萨克斯坦在人工智能准备度方面位列全球前50，指数为0.55，排名第48位。2024年，根据牛津洞察公司的政府人工智能准备度指数，哈萨克斯坦得分升至51.41。

托卡耶夫总统在上海合作组织峰会上表示，到2033年，全球人工智能市场规模可能达到5万亿美元，占全球科技产业的30%。哈萨克斯坦正积极参与这一市场，制定了2024-2029年人工智能发展规划，未来将升级为国家人工智能战略。此外，AlemAI国际人工智能中心即将启动，预计成为全球领先的人工智能研究与应用中心。

2025年，哈萨克斯坦首个人工智能超级计算机投入使用，教育项目如AI People、TUMO、AI Qyzmet及学校人工智能课程等也在稳步推进。总理府下的数字化指挥部和产业加速器进一步助力技术落地。

IT出口迅猛增长

据哈萨克斯坦国家银行数据，2025年第一季度，IT服务和产品出口额达2.53亿美元，同比增长近一倍。过去四年，IT出口增长显著：2021年为6007万美元，2022年3.37亿美元，2023年5.29亿美元，2024年6.91亿美元。

目前，出口市场覆盖美国、阿联酋、塞浦路斯、俄罗斯、荷兰、英国、德国和乌兹别克斯坦等地。出口地理的扩大反映了全球对哈萨克斯坦数字产品的信任和竞争力。

经济合作与发展组织估计，人工智能可为全球生产率增长贡献0.5至3.5个百分点。对哈萨克斯坦而言，到2033年，这可能为国内生产总值带来数百亿美元的额外收入。

人才培养与未来展望

托卡耶夫总统指出，全球劳动力市场因数字技术而快速变化，人工智能专业人才需求激增。为此，哈萨克斯坦启动了Al-Sana计划，目标是吸引10万名学生参与高科技项目，并在中小学阶段普及人工智能教育。

今年，Alem.AI国际人工智能中心将在阿斯塔纳启动，涵盖Tomorrow School、TUMO创意学校及全球IT公司研发实验室等项目。中心计划每年吸引近万名各领域人才，培养1000名人工智能专家，孵化100个AI初创企业，并开展10项相关科研。

此外，基于人工智能的Qazaq Digital Mektebi远程教育平台将为农村学生提供优质学习资源，助力教育公平。

结语

托卡耶夫总统在国情咨文中明确提出，哈萨克斯坦需抓住人工智能发展机遇，否则将面临落后风险。通过新设部委、制定《数字法典》、推动重点领域应用和人才培养，哈萨克斯坦正朝着“数字强国”的目标稳步迈进。未来三年，这条数字化转型之路将为国家经济和社会发展注入强劲动力。

【编译：木合塔尔·木拉提】