16:52, 15 11月 2024 | GMT +5
总统：今年粮食丰收创10年记录 预计出口1200万吨
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫15日在首届农业生产者论坛发表了讲话。
总统在讲话中指出，该论坛恰逢哈萨克斯坦农业、食品和加工业工作人员职业节日，以及开垦70周年之际。
-哈萨克斯坦在开垦工作中克服了众多困难，当前在农业领域取得了有效成果。短时间内，哈萨克斯坦成为全球粮食生产大国。-他说。
托卡耶夫总统表示，今年哈萨克斯坦粮食丰收。
-哈萨克斯坦的耕地和牧场面积居世界第6位。此外，我们是10大小麦出口国之一，也是主要面粉出口国家。今年，尽管困难重重，我们的粮食收获量达到了2670万吨，创近10年来的最高纪录。-他说。
总统指出，哈萨克斯坦今年的粮食出口预计达1200万吨。
-今年，哈萨克斯坦有望出口1200万吨粮食。对农产品的出口提供全面支持是政府的主要任务之一。为了增加我们的出口潜力，有必要种植世界市场所需的更有价值的作物。-他说。
讲话中，托卡耶夫总统指示政府向农民提供国内农作物的优良种子。
-如今，全球食品市场的竞争正在加剧。为了应对这一问题，必须重视科学的发展。其中，振兴种子生产是战略任务之一。马铃薯和甜菜的国产种子比例不足10%。此类问题亟待解决。-总统说。
国家元首强调，今年制定了农作物选种和制种发展综合方案，明确了具体任务。
-我指示政府向农民提供本国生产的种子。到2028年，这一指标应提高到80%。优质种子的比例应至少为 15%。为此，有必要学习国外的最佳实践。我最近邀请法国企业家共同实施这方面的投资项目。-总统说。
【编译：小穆】