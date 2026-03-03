哈萨克斯坦年内新增6个收费路段 智能交通系统试点运行

据伊曼纳舍夫介绍，目前全国共有26个收费路段投入运营，总里程达4900公里。

今年，哈萨克斯坦计划新增6个收费路段，总里程约2000公里，具体包括：

卡拉干达—巴尔喀什—布热勒拜塔勒（554.6公里）；

布热勒拜塔勒—库尔特（226.4公里）；

阿克托别—坎德阿尕什—马哈特（89公里）；

塔勒德库尔干—乌斯卡曼（773公里）；

阿特劳—阿斯特拉罕（277公里）；

梅尔克—楚河—布热勒拜塔勒（78公里）。

伊曼纳舍夫指出，政府已出台新规定，对于存在明显路面缺陷的收费路段，将暂停收取通行费。目前登记在册的路面损坏面积累计约110万平方米，涉及14个路段（共计477公里）。相关修复工程将在道路施工季启动后第一时间展开。

此外，应广大司机建议，政府拟将收费公路通行费缴纳期限由现行的7天延长至30天。相关修订方案正在主管部门履行会签审批程序。

数据显示，去年收费公路共实现收入870亿坚戈，相关资金已全部用于收费路段的日常维护和养护工作。

为防止超载车辆对道路造成损害，哈萨克斯坦正稳步推进公路自动称重系统建设。去年新安装24个自动称重点，使国道上的自动称重站总数增至46个。按照规划，到2028年还将新建102个自动称重站。

伊曼纳舍夫特别提到数字化管理手段的应用。他表示，自去年起，已在“阿拉木图—库纳耶夫”高速公路42公里收费路段试点运行智能交通系统。

据介绍，该试点项目引入了带有人工智能功能的监控系统，可自动识别交通事故、车辆异常停靠、野生动物闯入道路、天气突变以及交通违法行为，并进行预警和记录。

—为进一步提升“1403”呼叫中心服务质量，我们已启动基于人工智能的“Sapar”（旅行）智能调度系统。该系统将类似“Alisa”或“Siri”等语音助手，为用户提供更加便捷的数字化服务，-伊曼纳舍夫补充说。

此外，公路沿线服务设施建设同样受到重视。据介绍，目前全国公路沿线共有1421个服务网点。2023年至2025年间，已建成投用123个高标准新型服务区。今年计划通过吸引私人投资再建设37个。

【编译：阿遥】