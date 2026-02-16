哈萨克斯坦今年新建90所学校 推进校园基础设施现代化

新建学位将通过特别国家基金、教育基础设施支持基金、地方财政资金以及吸引私人投资等多渠道筹资方式落实。

从区域分布看，新建学校主要集中在阿斯塔纳市、奇姆肯特市，以及阿克托别州、阿特劳州、东哈州、江布尔州、杰特苏州、西哈州和突厥斯坦州等地。

为提升教学质量，教育部门正在采购并安装1000间现代化学科教室，涵盖化学、物理、生物、机器人技术及STEM等重点方向。数据显示，过去三年已累计购置4320间学科教室。

根据国家元首指示，为实现统一的现代化学校基础设施标准，政府计划在2029年前完成1300所学校的改造工程，其中包括900所农村学校。

2025年已完成209所学校改造；2026年将继续对98所学校实施翻新工程。改造内容包括校舍大修、配备现代化学科教室、更新教学家具、升级图书馆和食堂设施、新建或改造体育馆、优化公共空间布局以及完善校园安全系统等。

数据显示，2025年全国共建成162所学校，新增学位约23.6万个。过去三年，全国共投入使用584所学校，累计新增学位约74.6万个。

分析认为，大规模推进新校建设与校园翻新，有助于缓解城市人口增长和区域发展不均衡带来的教育资源压力，同时为提升教育质量与推动教育现代化奠定基础。

【编译：达娜】