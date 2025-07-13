半年内哈萨克斯坦成功阻挡逾9.65亿次网络攻击

萨赫姆巴耶夫指出，尽管数字技术的快速发展带来了诸多便利，但同时也带来了网络攻击、互联网欺诈以及数据非法流通等新型威胁。

根据国家元首的指示，国家安全委员会正会同内务部、数字发展、创新和航空航天工业部以及总检察院，推进打击网络犯罪机制的完善。根据国家安全委员会的倡议，我们已提出对《刑法》《刑事诉讼法》以及《侦查活动法》进行修订的建议，借鉴了国际经验。这项工作已初见成效。 - 萨赫姆巴耶夫表示。

据介绍，仅在2025年前六个月，哈萨克斯坦在信息安全领域取得以下成果：

成功阻挡9.654亿次网络攻击；

拦截超过3,500起针对关键基础设施的DDoS攻击；

识别近1,000个钓鱼类虚假网站。

此外，国家安全委员会还以信息和通信领域的犯罪为由，立案超过40起刑事案件，内容涉及非法篡改数据库中存储的机密信息等行为。

在与内务部的联合行动中，哈萨克斯坦12座城市同步展开打击电话诈骗行动，抓获多个犯罪团伙，其中包括外国籍人员。执法人员查获了76台用于诈骗的Sim-box设备。

萨赫姆巴耶夫强调，网络犯罪分子越来越频繁地利用即时通讯工具、匿名服务平台和虚假网站实施违法活动。

他还透露，执法机关与内务部协作，对68起虚假恐怖信息传播事件开展了侦查行动。

此外：

查明66名通过Telegram传播毒品和精神活性物质的用户；

识别出325张被毒贩用于收款的银行账户；

确认49名发布鼓励自杀或煽动自杀内容的网络用户。

完整采访内容可点击此处阅读。

【编译：达娜】