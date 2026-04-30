百年铁道见证发展：克孜勒奥尔达机务段博物馆讲述“钢铁动脉”的历史记忆

（哈萨克国际通讯社讯）今年，贯穿锡尔河沿岸、推动区域经济发展、拉近城市间距离的重要交通命脉——铁路迎来建成120周年。记录这一历史进程的珍贵实物，如今保存在克孜勒奥尔达机务段博物馆中，成为讲述地区发展变迁的重要载体。

一座博物馆，见证百年铁路变迁

该博物馆建于1976年，正值机务段成立70周年之际，后经全面修缮升级。走进馆内，入口处陈列的两幅地图尤为引人注目：一幅展现19世纪尚未铺设铁路时期的哈萨克草原，另一幅则呈现20世纪铁路建成后的交通网络格局，直观展现时代变迁。

Фото: Назерке Саниязова/Kazinform

从无到有：中亚铁路网络的起点

据馆方介绍，早在1900年，连接塔什干与奥伦堡的铁路建设便被提上议程，并于当年秋季正式动工。1901年4月26日，沙俄政府批准两条线路方案：东线经奥尔斯克—托尔盖，西线经伊列茨克—阿克托别—沙尔卡尔—卡扎林斯克—克孜勒奥尔达。

1904年1月1日，奥伦堡至卡扎林斯克段建成通车；1905年1月5日，塔什干至卡扎林斯克段实现客货列车全线贯通，标志着区域铁路运输体系初步形成。

历史资料显示，1853年7月28日，时任奥伦堡总督瓦西里·佩罗夫斯基攻占阿克梅切特要塞，此后城市更名为佩罗夫斯克，并于1867年成为锡尔达里亚州行政中心。1906年1月1日，佩罗夫斯克机务段正式投入使用。

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战火与运输：铁路人的责任与担当

博物馆还系统展示了区域铁路站点及机务段建设历程，并记录了1917年内战时期铁路工人参与组建红卫队游击队的历史。

这支由76名机务段工人和党员组成的队伍，在机车副司机尼古拉·谢利韦尔斯托夫的带领下，从阿特巴萨尔向佩罗夫斯克运送粮食和生活物资，保障城市基本供应，其指挥官后在坎德阿加什车站牺牲。

另一部分展陈聚焦第二次世界大战时期铁路工人的贡献。战争初期，机务段近半数员工奔赴前线，留守人员承担起运输保障任务，为后方生产提供重要支撑。

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工业记忆：从蒸汽机车到现代化设备

据介绍，博物馆由机车司机教练雅·科祖林发起创建，在时任机务段负责人阿·奥斯帕诺夫及相关人员支持下逐步完善。

馆内陈列丰富，包括不同时期使用的信号灯、机车工具箱、行李袋、上世纪90年代前的通信设备，以及20世纪初和60年代生产的铁轨样品等。此外，还展示了用于推动蒸汽机车的“滑动垫块”。

资料显示，当年需8名工人配合使用4个垫块，才能推动一台蒸汽机车启动。战后，为恢复国民经济，机车数量和铁路维修规模迅速扩大。1960年建成两段式内燃机车车间，并设立燃油设备、自动制动装置、电气设备维修等多个功能部门。

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铁路人物与荣誉：精神传承的象征

值得一提的是，哈萨克族首位蒸汽机车司机叶尔马汗·努尔巴耶夫曾在该机务段工作，成为当地铁路发展的重要象征。

百余年来，该机务段多次获得原交通部及铁路工会中央委员会授予的流动红旗荣誉。馆内还展出自1904年以来使用的蒸汽机车和内燃机车模型，再现铁路发展的不同阶段。

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百年节点：历史与现实的连接

2005年，克孜勒奥尔达机务段迎来建成百年纪念，并在院内竖立蒸汽机车纪念碑，成为当地工业历史的重要标志。

作为区域发展的见证者，这座博物馆不仅承载着铁路发展的历史记忆，也折射出我国交通基础设施建设与经济社会进步的历程。

Фото: Назерке Саниязова/Kazinform

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【编译：木合塔尔·木拉提】