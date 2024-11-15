18:10, 15 11月 2024 | GMT +5
哈萨克斯坦截至年底将落实180个工业项目
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫15日在首届农业生产者论坛上表示，截至年底，将落实总价值达1.2万亿坚戈的180个工业项目。
总统指出，将在经济行业非矿产领域吸引更多的投资。
-就数量而言，加工行业已经超过采矿业，并且还在不断增长，如今，该领域有 63 万人高效工作。年底将实施180个工业项目，总造价1.2万亿坚戈。-托卡耶夫说。
国家元首表示，今年全国生产拖拉机4500多台、粮食收割机815台。
-我提出的任务是，农业装备更新水平每年达到8％至10％。为此已拨款1200亿坚戈，并启动了每年5%折扣的国内农业机械租赁计划。-他说。
总统表示，包括德国“Klaas”公司和俄罗斯“Rostselmash”公司在内的8家大型合资企业正在哈萨克斯坦成功运营。
-今年生产了总价值达1600亿坚戈的4500多台拖拉机和815台收割机。政府应重点关注提高劳动生产率、进口零部件本地化、支持小型零部件制造和创造永久性就业机会。-托卡耶夫总统说。
【编译：小穆】