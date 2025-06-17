今年哈萨克斯坦将为农业项目提供500亿坚戈贷款

别克帖诺夫指出，政府正有序推进肉牛养殖业发展，这项系统性工作涵盖保障国内市场稳定供给、推动组建区域农业合作社、完善牲畜屠宰基础设施以及出台财政支持政策等方面。为鼓励农牧民成立合作社，政府已对小额贷款与融资租赁政策作出调整。根据新规定，中小农户可获得最高8000个月度计算指数（МРП）的优惠贷款，年利率约为2.5%。

他透露，2023年全国共有182家农业合作社获得了总计46亿坚戈的财政支持。

—为合理配置土地资源、针对性发展特色农业，我们已通过全国专业化生产规划。同时，各地也将制定五年期发展规划，涵盖畜牧业等重点行业。因此，在当前阶段制定单独的区域发展地图尚属过早。-别克帖诺夫表示。

他还补充道，在“乡村嘱托”（Ауыл аманаты）项目框架内，利用预算资金建设牲畜屠宰基础设施已被列为支持肉牛养殖业的优先方向之一。

据介绍，2024年政府为农业项目提供了200亿坚戈贷款，其中603笔小额贷款投向了畜牧业领域。2025年，这一贷款规模将提升至500亿坚戈。

【编译：阿遥】