今年前五月海关税收额超1.3万亿坚戈

（哈萨克国际通讯社讯）财政部收入委员会代理主席叶尔多斯·绍达巴耶夫日前在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上透露，2024年前五个月，哈萨克斯坦与第三方国家之间的外贸总额达到446亿美元，同比增长5.5%。其中进口额达161亿美元。

他指出，今年前五个月，海关征收的税款总额达1.346万亿坚戈，为财政预算带来了625亿坚戈的收入。

发布会上，他还提到，目前，“单一窗口”门户网站已实现某些许可文件、车辆结构安全证书的自动化。此外，海关还推出了一系列例如商品分类、完税价格估定等政府服务。

同时，为避免多次提供确认文件和数据，哈萨克斯坦已与其他组织实现了19项系统整合。这些整合措施不仅提高了海关操作的透明度，还大大缩短了服务提供时间，从过去的30天缩短至2天，加快了文件获取和海关处理速度。

同时还在欧亚经济联盟成员国过境站引入了自动化电子排队系统，该系统通过“Qoldau.kz”平台和“cargoruqsat”移动应用程序运行，加快了过境流程，提高了效率。绍达巴耶夫表示，目前正在俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的边境检查站积极推广这一系统。

【编译：达娜】