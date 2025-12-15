哈萨克斯坦亚洲青年残疾人运动会斩获68枚奖牌

经过激烈角逐，哈萨克斯坦代表队共赢得了68枚奖牌，其中包括25枚金牌、23枚银牌和20枚铜牌。在总奖牌榜上，哈萨克斯坦队伍在45个参赛国家和地区中位居第5位。

Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

哈萨克斯坦共有60名运动员参加了本次运动会9个大项的角逐。在比赛中，哈萨克斯坦在残疾人游泳项目获得34枚奖牌，残疾人掰手腕获得11枚奖牌，残疾人乒乓球获得7枚奖牌，残疾人田径和残疾人举重各获得6枚奖牌。

Фото: Туризм және спорт министрлігі

此外，哈萨克斯坦代表团在盲人门球项目上赢得了金牌，在硬地滚球项目上获得银牌，在残疾人跆拳道项目上获得一银一铜。在残疾人射箭项目中，哈萨克斯坦只有一名运动员参赛，未获得奖牌。

全国残疾人体育培训中心体育管理处处长海拉特·谢伊特别阔夫表示，本届运动会对于年轻运动员来说是一次重要的比赛，为他们在国际赛场积累经验、通过国际分级认证并进一步提高成绩提供了机会。

Фото: Туризм және спорт министрлігі

据悉，第五届亚洲青年残疾人运动会于12月10日至13日在阿联酋迪拜举行。共有来自45个国家和地区的1300多名运动员参加了比赛，角逐11个大项的481套奖牌。

Фото: Туризм және спорт министрлігі

【编译：阿遥】