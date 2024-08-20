预计今年哈萨克斯坦小麦出口量可达1030万吨

同样由于产量高，本农业年度哈萨克斯坦将能够把小麦进口量从2023/24年度的200万吨减少至120万吨。

俄罗斯的小麦产量预计为8180万吨，去年为9100万吨。因此，俄罗斯将出口4320万吨小麦，而去年的出口量为创纪录的5610万吨。

新一季小麦产量将低于上季的国家和地区还有乌克兰（2540万吨，上年为2840万吨）和欧盟（1.248亿吨，上年为1.331亿吨）。

除哈萨克斯坦外，小麦产量将增加的出口国有美国（5390万吨，上年为4930万吨）、加拿大（3490万吨，上年为3200万吨）、澳大利亚（3010万吨，上年为2600万吨）、阿根廷（1840万吨，上年为1590万吨）。

两个主要进口国的小麦产量也将增加——中国将收获1.4亿吨小麦，上一季为1.366亿吨；印度将收获1.129亿吨小麦，上一季为1.106亿吨。

总体而言，IGC预测全球谷物产量将在2024/25农业季达到新的峰值，增加1600万吨，其中小麦增产500万吨，达到7.991亿吨。玉米（+300万吨）、高粱（+300万吨）、燕麦（+200万吨）和大麦（+100万吨）的产量也将增加。

同时，由于初始库存有限，预计总供应量将与上一季持平。鉴于消费量进一步增加，谷物期末库存预计将再次下降，降幅为1%，降至5.81亿吨，创10年新低。同时，由于部分主要市场的产量增加，国际贸易量将同比减少3500万吨，降至4.19亿吨。

【编译：木合塔尔·木拉提】