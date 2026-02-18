中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    09:34, 18 二月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦年初以来发放养老金逾3.95亿坚戈

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息报道，今年以来，国家已从共和预算中拨付养老金总额达3.952亿坚戈。其中，基础养老金支出为1.313亿坚戈，联合养老金为2.639亿坚戈。

    2024年1月起养老金和所有类型补助金都将增加
    Фото: gov.kz

    截至2026年2月1日，全国登记在册退休人员为253.8万人。

    截至2026年2月1日，全国养老金平均总额为157,843坚戈，其中：

    • 联合养老金：103,931坚戈

    • 基础养老金：53,912坚戈

    自2018年7月1日起，国家基础养老金根据个人在养老体系中的缴费年限实行差异化发放。

    计算年限时，将计入以下时期：

    • 截至1998年1月1日在联合养老金体系中的工作年限

    • 实际缴纳强制性养老金缴费的时间

    若个人在养老体系中的缴费年限为10年或以下（包括无缴费记录），基础养老金按最低生活标准的70%发放。超过10年的，每增加1年缴费年限，比例提高2%。

    具体标准如下：

    • 缴费年限20年：按最低生活标准的90%发放

    • 缴费年限34年及以上：按最低生活标准的最高水平，即118%发放

    此外，如在同一月份内多次向统一积累养老基金缴纳强制性养老金缴费，该月份仅计为1个月缴费年限。

    有关部门指出，强制性养老金缴费越持续、越足额，退休后可领取的基础养老金金额越高。

    同时，按年龄领取的团结养老金金额，还与1998年1月1日前的工作年限（至少需满6个月）以及退休前的平均月收入水平相关。

    【编译：达娜】

    哈萨克斯坦 社会保障 社会 养老金
