截至2026年2月1日，全国登记在册退休人员为253.8万人。

截至2026年2月1日，全国养老金平均总额为157,843坚戈，其中：

联合养老金：103,931坚戈

基础养老金：53,912坚戈

自2018年7月1日起，国家基础养老金根据个人在养老体系中的缴费年限实行差异化发放。

计算年限时，将计入以下时期：

截至1998年1月1日在联合养老金体系中的工作年限

实际缴纳强制性养老金缴费的时间

若个人在养老体系中的缴费年限为10年或以下（包括无缴费记录），基础养老金按最低生活标准的70%发放。超过10年的，每增加1年缴费年限，比例提高2%。

具体标准如下：

缴费年限20年：按最低生活标准的90%发放

缴费年限34年及以上：按最低生活标准的最高水平，即118%发放

此外，如在同一月份内多次向统一积累养老基金缴纳强制性养老金缴费，该月份仅计为1个月缴费年限。

有关部门指出，强制性养老金缴费越持续、越足额，退休后可领取的基础养老金金额越高。

同时，按年龄领取的团结养老金金额，还与1998年1月1日前的工作年限（至少需满6个月）以及退休前的平均月收入水平相关。

【编译：达娜】