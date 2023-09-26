年初至今有1.6万余名归国哈侨获得“血亲同胞”身份

2023年1月1日~9月1日，共有16 026名归国哈侨获得了«血亲同胞»身份。

其中，超过半数（53.6%）来自乌兹别克斯坦，19.6%来自中国，10.9%来自蒙古国，7.8%来自俄罗斯，5.9%来自土库曼斯坦，2.2%来自其他国家。

报告期内，移民哈萨克斯坦的境外哈萨克人中，有61.4%为适龄劳动力人口，30%为未成年人，8.5%为退休人口。

归国同胞适龄劳动力人口中拥有高等学历者占15.6%，专科学历者占34.4%，高中学历者占41.2%。

归国同胞可以自由选择在全国各地定居。同时，确定了以下劳动力短缺地区作为«血亲同胞»接纳地：阿克莫拉州、阿拜州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、东哈州和北哈州。

2023年，以上地区接纳«血亲同胞»的配额为1925个。截至今年9月1日，已有 1 773名«血亲同胞»选择在这些地区落户。

在上述定居地区的«血亲同胞»将获得国家补贴支持，包括搬迁补贴和房租、水电费补贴。搬迁补贴为一次性资金援助，户主和家庭每个成员可获得70倍按月计算指数的资金援助（24.15万坚戈）。房租和水电费补贴为每月资金援助，期限为一年，每月可提供15至30倍按月计算指数的资金援助（5.17万坚戈至10.35万坚戈。

年初至今，相关部门为获得血亲同胞的归国同胞们提供了各类支持措施。具体来说，493人获得了稳定就业机会，918人获得一次性补助，383名同胞获得房租补贴。

根据早前报道， 哈萨克斯坦已进一步简化《血亲同胞》身份获取规则。当前，外籍哈萨克族裔同胞可在哈萨克斯坦驻各国使馆通过《单一窗口》模式提交申请。

新的申请机制已经以试点模式在多个哈国驻外使馆实施。消息称，这项新机制将为外籍哈萨克族同胞在不入境哈国即可获取《血亲同胞》身份创造可行性，并进一步为这些同胞来哈生活、工作、获取房产等予以更多的便利。

自从境外哈萨克族裔同胞通过哈萨克斯坦驻外使领馆以«单一窗口»模式申请«血亲同胞»身份试点项目出台以来，已收到了 2 037份申请（涵盖681个家庭）。

统计数据显示，自1991年独立以来，已有112.32万名世居境外的哈萨克族人选择移民哈萨克斯坦。