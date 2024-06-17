今年哈萨克斯坦有4%的毕业生以全优成绩毕业

据哈萨克斯坦教育部数据，2024年，哈萨克斯坦总计有18.6万名学生完成了11年义务教育，从学校毕业。

在这些学生当中，有7 420名学生以全优成绩完成学业，并获得了“金质奖章”。

金质奖章是授予哈萨克斯坦教育系统内优秀毕业生学生的徽章。要获得这一奖励，毕业生从 5 年级到 11 年级的所有科目年度考试成绩均必须为满分。

根据哈萨克斯坦共和国的法律，金质奖章得主在同等成绩情况下，有优先获得国家教育奖学金（即公费大学入学名额）的权利。

此外，还有13 727名毕业生获得了普通中等教育优秀证书。

2024年全国统一高考主要考试5月16日开始，全部结束时间为7月12日。

截至目前，全国已有16.4万人次毕业生完成了考试。

其中，74%的学生使用哈萨克文答卷，26%使用俄罗斯文答卷。另有115人选择使用英文答卷。

全国统一考试满分140分，今年的最高分为138分。在已经完成的所有考试试卷中，平均分为68分。目前为止，有76%的学生考试成绩达到了分数线。

总计有266名考生的成绩高于130分。

值得一提的是，哈萨克斯坦的全国统一高考在一年内进行4次，分别于1月、3月、5~7月和8月份进行。

申请自费上大学的考生可参加所有时间的考试，申请国家公费名额的考生需参加被称作全国统一高考主要考试的5~7月份的考试。

值得一提的是，这一主要考试，会给考生两次机会。即，在第一次考试中成绩不理想的学生可参加第二次考试，以便取得理想成绩申请公费名额。

统计显示，今年登记参加全国统一高考主要考试的考生数量较去年多出2万人。2023年5月份的高考主要考试阶段，共有16.2万考生报名参加，而2024年这一数据增加到了18.1万。

【编译：木合塔尔·木拉提】