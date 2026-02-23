哈萨克斯坦青少年冰球队在加拿大夺冠：关于魁北克国际赛事我们了解些什么

该赛事创办于1960年，是全球最具影响力的青少年冰球年度赛事之一。首届比赛共有28支球队参赛，主要来自加拿大本地，同时也包括波士顿、斯卡伯勒和纽芬兰等地球队。经过66年的发展，该赛事已成为全球青少年冰球领域公认的高规格平台，被非正式称为“青少年冰球世锦赛”。

不少参赛球员将这一赛事形容为“一生仅有一次的机会”。对于许多年轻选手而言，这是首次在可容纳上万名观众的专业场馆登场亮相；对于欧洲和亚洲球员来说，这往往也是首次踏足北美赛场。

哈萨克斯坦队伍勇夺M13 AA-ÉLITES组冠军

由2013年出生球员组成的哈萨克斯坦青少年冰球队（Astana Team）成功摘得2026年赛事M13 AA-ÉLITES组别冠军。球队成员汇聚了乌斯卡曼“托尔佩多”、阿斯塔纳冰球俱乐部、卡拉干达“尤诺斯季”以及阿拉木图“老虎队”等多支俱乐部的优秀球员。

M13 AA-ÉLITES为赛事第二级别组别。尽管名称中包含“Élites”（精英）字样，但在赛事体系中，该组别级别低于AAA组，主要为尚未进入最高级别选拔体系、但具备较高潜力的青年球员设立，是区域或次级联赛优秀队伍的重要竞技平台。

在决赛中，哈萨克斯坦队与来自蒙特利尔的对手展开激烈角逐。常规时间双方以3:3战平，最终通过点球大战决出胜负，Astana Team成功胜出，夺得冠军。

赛事为通往职业舞台的重要平台

魁北克国际Pee-Wee冰球锦标赛被视为进入职业冰球体系的重要窗口。赛事组委会长期在官方网站公布历届参赛球员中后来进入国家冰球联盟（NHL）及世界冰球协会（WHA）效力的名单。截至2018年，共有1246名参赛球员进入上述职业联盟。

在2017年评选出的NHL历史百大球员中，有20人曾参加该赛事，其中包括韦恩·格雷茨基和马里奥·勒缪等冰球传奇人物。

此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向Astana Team表示祝贺，肯定球队在国际赛场上的出色表现，并寄语年轻球员继续努力，在更高水平的舞台上实现新的突破。

【编译：达娜】