七年改革轨迹：哈萨克斯坦政治转型后的发展图景

这七年并非一帆风顺。全球新冠疫情冲击与地缘政治局势动荡在这一时期叠加出现。然而，面对多重挑战，哈萨克斯坦并未陷入被动。国家元首始终将确保稳定作为优先任务，使国家发展保持基本定力，并逐步推动经济恢复增长、社会秩序稳步改善。

日前，哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫发表题为《奋进新时代的七年》的署名文章。他在文中指出：“为应对诸多风险挑战，国家实施了一系列旨在增强长期稳定性的重大改革。托卡耶夫总统拒绝空洞口号与民粹主义，不依赖短期表面成效。”文章系统展示了在夯实政治与经济稳定基础方面取得的阶段性成果。

经济数据成为最直观的体现。去年，哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）增长率达到6.5%。在非资源产业扩张和内需增长的带动下，GDP总量突破历史新高，达到3060亿美元。按人均计算，这一指标已接近1.5万美元，在中亚地区保持领先。根据国际货币基金组织数据，哈萨克斯坦已进入全球前50大经济体之列，年均经济增长率处于世界较高水平。

国家元首在多个国际场合反复强调哈萨克斯坦在过境运输和交通物流方面的潜力，并持续关注相关发展。

过去七年间，跨里海国际运输路线（中间走廊）的货运量增长约5倍。铁路基础设施建设发挥了重要作用：七年来，哈萨克斯坦新建铁路近1000公里，并完成约9500公里线路的维修改造。铁路网络的现代化升级不仅提升了通行能力，也加强了地区之间的互联互通。物流企业普遍反映，运输成本明显下降。

别克帖诺夫在文章中特别指出：“七年来的重要成果还包括超过2.5万公里公路的新建和大修。‘中部—南部’、‘中部—东部’、‘西部—东部’等关键交通走廊已经贯通，长期被忽视的地方道路网络也得到更新。”随着路网不断完善，带动效应逐步显现：贸易规模扩大，中小企业发展更加活跃，各地区投资吸引力明显提升。

除陆路运输外，水运能力也在不断增强。目前哈萨克斯坦港口总吞吐量已达到2200万吨。去年集装箱运输量达到9万标箱，而2024年的这一指标约为6万标箱。

民航领域同样保持增长态势。去年哈萨克斯坦各机场旅客吞吐量约3200万人次，而两年前这一数字为2600万人次。目前，哈萨克斯坦已与30多个国家开通直航航线，运营航线超过130条，每周航班超过600架次。同时，全国机场现代化改造工程也在加快推进。今年，卡屯卡拉盖、斋桑、肯德尔勒和阿尔卡勒克四座新机场将投入运行，这有望为旅游业发展提供新的动力。

