近四年咸海干涸湖底种植梭梭树67.2万公顷 用于遏制荒漠化

据《2024年哈萨克斯坦共和国环境状况及自然资源利用国家报告》指出，林业与植被恢复措施被认为是防治土地荒漠化的有效手段之一。基于这一原则，哈萨克斯坦近年来持续在咸海干涸湖底推进梭梭树造林工程。

哈萨克斯坦生态和自然资源部林业和野生动物委员会数据显示，咸海干涸湖底总面积约为600万公顷，其中约280万公顷位于哈萨克斯坦境内。

具体来看，近四年林业改良作业面积分别为：

2021年：10.1万公顷

2022年：25万公顷

2023年：19.4万公顷

2024年：12.7万公顷

上述工作是在落实国家元首关于到2025年前在110万公顷土地上建设梭梭林指示框架下实施的。

为保障造林工程所需苗木供应，在世界银行资助项目框架下，哈萨克斯坦于2024年在卡扎林斯克市建成一座占地33公顷的苗圃，年产能可达300万株梭梭树及耐盐灌木苗木（适应盐碱荒漠环境的植物）。

此外，在生态和自然资源部的统筹下，并在科研机构技术支持下，哈方还正在咸海干涸湖底直接建设另一处林木苗圃。该苗圃规划面积15公顷，年产能为150万株梭梭树苗，其培育的苗木将更适应当地干旱、盐碱环境条件。

有关方面表示，整体林业改良措施旨在降低扬尘和盐尘污染、修复退化土地，并逐步构建可持续的区域生态系统。

【编译：达娜】