今年全国播种面积将超2380万公顷 小麦种植面积继续缩减

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦农业部副部长阿扎特·苏勒坦诺夫在政府会议上表示，2026年全国总播种面积将超过2380万公顷，较去年增加18万公顷。政府将继续推进农业多元化政策，重点扩大高收益作物种植规模，以保障国内重要农产品供应并降低价格波动风险。

根据规划，今年油料作物种植面积将超过400万公顷，饲料作物面积超过330万公顷。为保障农产品加工项目原料供应，玉米种植面积扩大至26.5万公顷，规模化农场的土豆种植面积也将增加1万公顷。

与此同时，哈萨克斯坦将继续缩减小麦种植面积。今年全国小麦播种面积将减少12.5万公顷，总面积降至1210万公顷。此外，为节约水资源，全国水稻种植面积也压缩了2.02万公顷。

不过，在滴灌技术推广背景下，棉花种植面积将增加2.98万公顷。哈农业部表示，目前确定的播种结构将有助于保障粮食产量，同时兼顾国际市场需求变化。

在农业机械方面，哈方计划今年将农业机械更新率提升至8%。目前，全国已准备投入春耕作业的设备包括13.39万台拖拉机、5600套高性能播种系统以及7.14万台播种机。

数据显示，在国家补贴支持下，2025年哈萨克斯坦农业机械更新率已达到6.5%，设备老化率下降10%。与此同时，国产农机产量同比增长22%，今年计划生产9900台农机设备。

苏勒坦诺夫指出，目前购买国产农机可获得30%的补贴，而进口设备补贴比例为15%至25%。此外，为保障春播工作顺利开展，政府已划拨40.2万吨优惠柴油，其中20.47万吨已经发运。

与此同时，哈萨克斯坦还在推进农业数字化建设。农业部透露，目前已上线用于监测春播工作的数字平台，并处于试运行阶段。未来，该系统将引入人工智能技术，用于农业生产分析和预测。

在粮食基础设施建设方面，哈方自4月起已开始受理粮仓建设及现代化改造项目的优惠融资申请。按照规划，在资金全面落实情况下，全国粮食仓储能力预计将新增100万吨。

【编译：达娜】