卫生部长就哈国出现omicron变异株可能性发表看法

哈通社/努尔苏丹/12月7日—卫生部部长阿列克谢·崔7日就哈萨克斯坦出现«奥米克戎（omicron）»新冠变异毒株的可能性发表了看法。

部长表示，在这种情况下，加强监控是最重要的方式。因为目前对于这一变异毒株的了解并不充分。新冠病毒持续变异，从«Lambda»到«Eta»... 重要的是要了解每种毒株的传播方式，这具体取决于其首次出现的国家/地区的情况。

«我们最近在日内瓦会见了世界卫生组织总干事，世卫组织成立了专门工作组对Omicron进行研究。这种变异株不引起大流行将是最好的情况。因此，加强控制防止疫情蔓延至关重要。»部长在7日举行的媒体发布会上说。

据他介绍，国际社会目前的任务是监测该毒株的传染性、临床表现以及危害力等。

«目前还没有可靠的数据，仅有一些少量数据。流行病学监测系统目前正在运行。每个月我们都会采集测试样本，并从国际数据库检查这些样本属于哪种变异毒株。因此在不久的将来将得到明确的结论。即使这种变异株来到哈萨克斯坦，了解其性质和传播方式也很重要。»部长说。

【编译：达娜】