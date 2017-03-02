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    16:00, 02 三月 2017 | GMT +6

    哈萨克斯坦正如约完成对OPEC的减产承诺

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    哈通社阿斯塔纳 - 在2日召开的政府工作会议上，能源部部长哈纳特•波兹姆巴耶夫称，哈萨克斯坦正在如期如约完成向石油输出国组织（OPEC）做出的承诺。

    他表示，今年1月，哈萨克斯坦不仅完成了减产指标，而且减产规模甚至超出了协议的要求。

    "在同OPEC成员国及其他产油国共同召开的会议上，我们承诺将减产2万桶/日。而实际上，在1月份的生产中，我国减产规模达到了3万桶/日。我相信，在2月份，我们也将如约完成减产的承诺。即使2月的减产份额不足，但1月份的大幅减产仍能拉平之间差距，保证减产规模的如约履行。"波兹姆巴耶夫说。

    于此同时，波兹姆巴耶夫指出，95%的OPEC成员国都完成了各自的减产承诺。

    "受惠于减产承诺的如实履行，目前国际油价回稳至56-57美元左右。"他说。

    去年12月，石油输出国组织8年来首次达成了减产协议。按照协议，从2017年1月起的6个月内，OPEC成员国日均减产120万桶，11个非OPEC产油国日均减产55.8万桶原油。

    在非OPEC产油国当中，俄罗斯承诺的减产规模最多，为日均减产30万桶。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    哈萨克斯坦 石油 欧佩克 黄金储备
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