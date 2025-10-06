OPEC+八国决定11月增产13.7万桶/日

声明强调，OPEC各国将持续监测市场动态，并在必要时暂停或调整计划增产。

根据OPEC数据，11月各国的具体增产配额为：

俄罗斯和沙特阿拉伯——每日4.1万桶，

伊拉克——1.8万桶，

阿联酋——1.2万桶，

科威特——1万桶，

哈萨克斯坦——7000桶，

阿曼——4000桶，

阿尔及利亚——4000桶。

相应地，新生产配额设定如下：

俄罗斯——每日953.2万桶，

沙特阿拉伯——1006.1万桶，

伊拉克——425.5万桶，

科威特——256.9万桶，

阿联酋——339.9万桶，

哈萨克斯坦——156.3万桶，

阿曼——80.8万桶，

阿尔及利亚——96.7万桶。

考虑部分国家前期超产补偿计划，11月实际增产幅度约为每日7.4万桶。

OPEC+“八国”下次会议将于2025年11月2日举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】