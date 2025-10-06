07:32, 06 10月 2025 | GMT +5
OPEC+八国决定11月增产13.7万桶/日
（哈萨克国际通讯社讯）OPEC+组织八个核心成员国决定，将石油产量从10月水平逐步提高至每日13.7万桶。这一决定基于全球经济前景稳定及市场基础指标向好，特别是全球石油库存处于低位，显示市场供需平衡得以维持。
声明强调，OPEC各国将持续监测市场动态，并在必要时暂停或调整计划增产。
根据OPEC数据，11月各国的具体增产配额为：
俄罗斯和沙特阿拉伯——每日4.1万桶，
伊拉克——1.8万桶，
阿联酋——1.2万桶，
科威特——1万桶，
哈萨克斯坦——7000桶，
阿曼——4000桶，
阿尔及利亚——4000桶。
相应地，新生产配额设定如下：
俄罗斯——每日953.2万桶，
沙特阿拉伯——1006.1万桶，
伊拉克——425.5万桶，
科威特——256.9万桶，
阿联酋——339.9万桶，
哈萨克斯坦——156.3万桶，
阿曼——80.8万桶，
阿尔及利亚——96.7万桶。
考虑部分国家前期超产补偿计划，11月实际增产幅度约为每日7.4万桶。
OPEC+“八国”下次会议将于2025年11月2日举行。
【编译：木合塔尔·木拉提】