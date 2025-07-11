OPEC称哈萨克斯坦与阿塞拜疆在对欧石油供应中扮演关键角色

OPEC在报告中称，预计到2050年，欧洲的原油和凝析油进口量将稳定在每日约160万桶的水平。虽然这一数字较俄罗斯石油自由流入欧盟时期显著下降，但凸显了替代性里海供应商——特别是哈萨克斯坦和阿塞拜疆——日益增长的战略重要性。

OPEC指出，欧盟对俄罗斯石油的禁运导致传统供应路线发生重新调整。从俄罗斯及整个里海地区的进口量将从2024年的每日180万桶下降至2030年的每日170万桶，并在预测期末进一步降至每日160万桶。其中，非俄罗斯来源的供应占主要份额，哈萨克斯坦和阿塞拜疆的贡献尤为显著。

OPEC认为，俄罗斯对欧石油出口不太可能恢复到冲突前的水平。这进一步巩固了哈萨克斯坦和阿塞拜疆作为欧洲市场可靠长期供应商的地位。

此前，OPEC+的八个成员国——哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、阿曼、伊拉克、阿尔及利亚和俄罗斯——同意在8月将石油日产量增加54.8万桶。

值得一提的是，油价已上涨2.7%。尽管OPEC+组织增加石油产量，但市场仍显现出稳定的需求信号。

【编译：木合塔尔·木拉提】