OpenAI推出新款大模型Sora 可根据文本生成视频

据OpenAI官网介绍，使用这款模型可以用文本生成长达一分钟的视频，视频可具有多个角色、特定类型的运动、精确主题和背景细节等复杂场景。

开发这一模型旨在教会人工智能理解和模拟运动中的物理世界，并训练其帮助人们解决需要现实世界互动的问题。

市场研究公司ABI research的高级分析师里斯·海登（Reece Hayden）表示，尽管“多模态模型”并不新鲜，而且文本到视频的模型已经存在，但OpenAI声称Sora具有的长度和准确性使其与众不同。

对“Sora”的介绍中，OpenAI指出，当前的模式存在弱点，可能难以准确地模拟复杂场景的物理表现，也可能无法理解因果关系的具体实例，并举例称，视频很可能会出现一个人咬了一口饼干后，饼干上没有咬痕。

同时，该模型还可能混淆诸如左和右这类的空间细节。

OpenAI表示，计划与专家团队合作测试最新模型，并密切关注包括错误信息、仇恨内容和偏见在内的各个领域。