《外交世界》杂志：哈萨克斯坦通过Qazvac疫苗跻身世界«疫苗俱乐部»

哈通社/布鲁塞尔/6月1日 – 比利时《外交世界》杂志日前发表文章指出，哈萨克斯坦通过成功研发和生产新冠疫苗Qazvac令世界看到了它的科研实力。

文中指出，哈萨克斯坦于2021年4月26日正式向市场推出了其自行研发的首款国产新冠疫苗——Qazvac。

«这个疫苗生产企业是根据哈萨克斯坦总统托卡耶夫的指示成立的。» 《外交世界》介绍称。

文中还指出，世卫组织在去年将哈萨克斯坦生物安全问题研究所当时正在进行研发的新冠病毒疫苗列入了疫苗候选清单，而到了八月，该疫苗正式成为了全球第14个进入临床试验阶段的疫苗。

目前，QazVac疫苗第三期试验将在7月份全部完成。在前两期测试阶段，该疫苗展现出了对抗新冠病毒的高有效性，所有接种人员至今没有出现任何不良反应。

作者指出，研发QazVac疫苗的进程令哈萨克斯坦进一步展示和提升了自身的科研实力。同时，这也令哈萨克斯坦得以跻身美国、中国、俄罗斯、英国、古巴和印度等成功研发新冠疫苗的国家行列。

《外交世界(Diplomatic World)》杂志是一份在世界外交之都布鲁塞尔的国际性商务出版物。

改杂志以英文和法文发行，发行量超过2万份，拥有电子版本。

杂志的主要受众是欧洲各国的政治家和外交官。欧洲和世界各地的大使馆和领事馆、政府和文化中心都在阅读该杂志。

【编译：木合塔尔·木拉提】