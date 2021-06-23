欧盟高度评价哈萨克斯坦自主研发生产“QazVac”国产新冠疫苗

哈通社/布鲁塞尔/6月23日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦总统国际合作事务特别代表叶尔詹·哈兹汗诺夫23日对布鲁塞尔进行工作访问。

访问框架下，总统国际合作事务特别代表同欧洲理事会、欧洲委员会、欧洲议会、欧盟外交和安全政策高级代表，以及欧洲投资银行领导人举行了会晤。

哈兹汗诺夫向欧洲理事会主席夏尔·米歇尔转达了托卡耶夫总统的热情问候。会谈中，双方就落实哈萨克斯坦与欧盟之间扩大合作伙伴关系协议现状和前进进行了深入讨论。

总统国际合作事务特别代表指出，进一步加深与欧盟之间的全面和互利合作关系是哈萨克斯坦外交政策的优先方向。

双方还就支持高级别和最高级别会晤的组织达成了共识，并就托卡耶夫总统对布鲁塞尔进行访问问题进行了讨论。

欧盟合作伙伴高度评价了哈萨克斯坦成功的自主研发和生产使用“QazVac”新冠疫苗。若欧洲药品管理局批准，哈萨克斯坦疫苗或将获得欧盟提供的“欧洲团队（Team Europe）”支持。

会谈期间，双方还就国际热点问题，其中国际和区域安全，以及阿富汗局势问题深入交换了意见。

在与欧洲委员会领导人会谈中，哈萨克斯坦总统国际合作事务特别代表注重关注了进一步加强双边经贸、投资、绿色经济和能源领域合作问题。双方还就欧洲原材料联盟(ERMA)和欧洲电池联盟（EBA）框架下的合作问题进行了讨论。

访问期间，哈兹汗诺夫还就欧盟议会代表，其中哈萨克斯坦-欧盟议会间合作小组成员和欧洲议会中亚和蒙古国代表团成员举行了会谈。

欧洲议会议员指出了哈萨克斯坦总统托卡耶夫正在落实的政治改革进程，并表示欢迎哈萨克斯坦在人权领域进行的相关改革成果。

总统国际合作事务代表就哈萨克斯坦在民主化、法治和保障人权，以及公民社会发展领域开展的相关工作进行了介绍。

与欧洲投资银行领导层举行会谈时，双方就疫情后期合作前景进行了讨论。此外，双方对中小企业、农业、数字技术、交通运输和绿色经济发展，以及落实哈萨克斯坦经济脱碳和2060年碳中和目标问题深入交换了意见。

【编译：小穆】