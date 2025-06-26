阿勒达姆扎若夫：灌溉季提前20天 水资源部采取措施应对缺水

据阿勒达姆扎若夫介绍，自今年灌溉季开始以来，哈萨克水利国营公司各地分支机构已为农田灌溉抽取48亿立方米水，完成了计划总量的55%。按照计划，该机构本季将为农田抽取88亿立方米水。目前全国范围内有120万公顷农业用地需要灌溉，总用水量预计将达到120亿立方米，其中97%将分配至南部地区。

—今年灌溉季节比多年平均提前了约20天，这主要与春季异常温暖的气候条件有关。目前，哈萨克斯坦面临降雨量不足的问题。为此，水资源和灌溉部正开展一系列综合性措施，以规范农民用水行为，降低灌溉水短缺风险。自去年起，哈萨克斯坦已推行基于合同的灌溉水供应模式。哈萨克水利国营公司各地分支机构与农户直接签订供水合同，这一做法不仅提高了供水条件的透明度，还强化了各方责任意识，有助于减少未经授权用水现象。-阿勒达姆扎若夫表示。