15:21, 26 六月 2025 | GMT +5
阿勒达姆扎若夫：灌溉季提前20天 水资源部采取措施应对缺水
（哈萨克国际通讯社讯）6月26日，哈萨克斯坦水资源和灌溉部第一副部长努尔兰·阿勒达姆扎若夫在中央通讯服务中心举行的新闻发布会上表示，自进入灌溉季节以来，全国已抽取48亿立方米水用于农田灌溉。
据阿勒达姆扎若夫介绍，自今年灌溉季开始以来，哈萨克水利国营公司各地分支机构已为农田灌溉抽取48亿立方米水，完成了计划总量的55%。按照计划，该机构本季将为农田抽取88亿立方米水。目前全国范围内有120万公顷农业用地需要灌溉，总用水量预计将达到120亿立方米，其中97%将分配至南部地区。
—今年灌溉季节比多年平均提前了约20天，这主要与春季异常温暖的气候条件有关。目前，哈萨克斯坦面临降雨量不足的问题。为此，水资源和灌溉部正开展一系列综合性措施，以规范农民用水行为，降低灌溉水短缺风险。自去年起，哈萨克斯坦已推行基于合同的灌溉水供应模式。哈萨克水利国营公司各地分支机构与农户直接签订供水合同，这一做法不仅提高了供水条件的透明度，还强化了各方责任意识，有助于减少未经授权用水现象。-阿勒达姆扎若夫表示。
据此前报道，水资源和灌溉部近日与法国专家团队联合在阿拉木图州巴尔喀什地区开展了一项大规模实地考察，围绕巴尔喀什湖流域的水资源状况展开系统研究。
【编译：阿遥】