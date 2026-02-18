飞狮航空换帅：维兹航空前高管艾德哈根3月接掌帅印

18日，阿斯塔纳航空（Air Astana）集团宣布，约翰·艾德哈根将于今年3月1日起担任旗下廉价航空分支飞狮航空的总裁。此前，艾德哈根效力于欧洲知名廉航维兹航空。

在维兹航空任职期间，艾德哈根历任多个高级管理职务，近期出任维兹航空阿布扎比公司的执行董事。此外，他还曾担任维兹航空首席人力资源官、环境社会与治理事务执行总监以及首席营销官。在投身航空业之前，他曾在诺基亚公司工作近十五年。

约翰·艾德哈根将接替理查德·莱杰。后者在阿斯塔纳航空集团内部另有任用，将出任负责合作伙伴关系与联盟事务的副总裁。

考虑到集团近期与中国南航和印度航空签署了合作协议，代码共享合作伙伴关系在拓展集团国际业务方面发挥着至关重要的作用。理查德将负责开拓这一领域的机会，并确保集团能够顺利进入区域内的主要市场。

阿斯塔纳航空集团首席执行官彼得·福斯特表示，随着即将于4月就职的首席执行官易卜拉欣，以及将于3月加入集团担任首席财务官的贡萨洛·皮雷斯就位，相信阿斯塔纳航空集团将继续成功实施其长期发展战略。

【编译：阿遥】