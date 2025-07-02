乌兹别克斯坦前五个月外贸增长15% 中俄哈分列前三

乌兹别克斯坦国家统计委员会公布的数据显示，2025年1月至5月，乌对外贸易总额达313亿美元，同比增长15%。

目前，乌兹别克斯坦已与全球189个国家建立贸易往来。

其中，中国为乌兹别克斯坦最大的贸易伙伴，两国贸易额超过53亿美元，占其外贸总额的17.2%。

俄罗斯紧随其后，进出口总额逾48亿美元，占比15.4%。

哈萨克斯坦位列第三。哈乌双边贸易额接近18亿美元，占比5.7%，较去年同期增长2.12亿美元。

同期，乌兹别克斯坦对哈萨克斯坦出口商品总值达5.188亿美元，进口额超过12亿美元。

值得注意的是，两国均表示有意将双边贸易额提升至100亿美元。为实现这一目标，哈乌双方正考虑增设4条新的贸易走廊，以拓展合作空间、提升通关效率。

据此前报道，近日，哈萨克斯坦财政部国家收入委员会副主席巴赫特詹·斯利亚莫夫介绍了我国内陆边境海关过境点的现代化改造工作。他指出，目前已有6个过境点完成了现代化改造，分别是与中国接壤的努尔卓勒、哈勒扎特和阿拉湖过境点，以及与乌兹别克斯坦接壤的鲍尔詹·霍尼斯巴耶夫、卡普兰别克和阿塔梅肯过境点。今年年底前，还将分阶段升级五个过境点，分别是与土库曼斯坦接壤的铁穆尔巴巴，与乌兹别克斯坦接壤的卡兹古尔特和塔津，以及与中国接壤的迈卡普沙盖和巴克特过境点。

【编译：阿遥】