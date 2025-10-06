前经济部长杀妻案公诉人接受媒体采访 首次谈论庭审前后的影响

艾马佳诺娃坦言，毕申姆巴耶夫案的公开审判彻底改变了她的生活。

“我原本是个低调的人，因工作性质不习惯抛头露面，也从未想过成为公众人物。作为一个有家庭和普通烦恼的公民，如果事先知道会如此引人注目，我可能一开始就拒绝参与这个案子。”她说道。

在庭审过程中，公众曾批评检察官过于情绪化。对此，艾马佳诺娃解释，这是因为案件由陪审团审理，她有意采取了这样的表现方式。

“庭审现场备受关注，但我作为检察官有明确目标和职责。法庭内有50至60人旁听，案件开始时我甚至没注意他们。某些时候我可能超出了职业规范，法官也曾提出警告。但因为有陪审团，我故意让情绪更外露。如果是传统审判，我会更克制。”她表示。

采访中，当被问及“如果毕申姆巴耶夫要求闭门审判，是否会获判更短刑期”时，艾马加诺娃回应：

“对已判决的案件发表假设性评论有违职业伦理。但如果庭审闭门进行，他的刑期可能超过24年。如果他真心悔过并请求宽恕，或许能从社会或法律层面获得一定宽大处理。然而，我们的文化和心态似乎更倾向于自我辩护或推卸责任，而不是真诚认错。”

艾马加诺娃还提到，毕申姆巴耶夫在庭审中始终否认罪行，坚称妻子死于意外，试图将责任归咎于其他因素，缺乏悔意。

“前经济部长杀妻案”是哈萨克斯坦历史上首次将庭审全程通过互联网进行对外公开直播的案件。此案因公开直播引发广泛关注，不仅揭露了家庭暴力问题，也引发了社会对司法公正的热议。

2023年11月9日，警方接到报警称在首都某餐厅内发生凶案，导致一名女性死亡。警方抵达现场后逮捕了嫌疑人并进行后续调查。10日，内务部副部长证实嫌疑人为哈萨克斯坦前经济部部长库万德科•毕申姆巴耶夫（2016年任职），死者则是其妻子萨勒塔纳特·努科诺娃（Saltanat Nukenova）。

庭审期间检方作为证据公布的监控录像显示，毕申姆巴耶夫在餐厅内对妻子进行了长达12小时的辱骂殴打。法医最终确认，努科诺娃在被送医前已经死亡至少6至8小时。她的头部、颈部都有严重的伤痕。

2024年5月13日，法院对毕申姆巴耶夫及其亲属巴赫特詹·拜詹诺夫（Baqytzhan Baizhanov）作出判决。毕申姆巴耶夫因谋杀妻子萨勒塔娜特·努科诺娃而被判处24年监禁，罪名包括“特别残忍杀人罪”（哈萨克斯坦刑法第99条第2款第7项）。拜詹诺夫因包庇罪被判4年监禁。

哈萨克国际通讯社曾就该案对哈国社会产生了哪些影响发布了专稿进行探讨：

值得一提的是，同年4月15日，托卡耶夫总统签署了《关于就保障女性权利和儿童安全问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案和《在哈萨克斯坦共和国行政违法法典中增加和修订部分涉及保障女性权利和儿童安全问题的内容》法案。

根据上述两个法律修正案，若嫌疑人针对家庭成员或儿童蓄意实施暴力行为并导致对方身体健康出现轻微伤害（或者轻微以上程度的任何级别伤害），或者针对家庭成员或儿童实施煽动自杀等行为，都将被追究刑事责任。

【编译：木合塔尔·木拉提】