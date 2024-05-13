哈国前经济部长殴打妻子致其死亡 被判刑24年

值得一提的是，前国家经济部部长库万德科•毕申姆巴耶夫2023年11月9日在位于阿斯塔纳的“Bau”餐厅殴打妻子。其妻子萨勒塔娜特·努肯诺娃在救护车到达之前死亡，而毕申姆巴耶夫在现场被警方逮捕。

该案件在哈萨克斯坦引起社会的广泛关注，托卡耶夫总统向内务部下达了特别关注案件调查进程的工作指示。

今年2月26日，案件进入庭审阶段。经过多轮审判，最终法院于2024年5月13日宣布，判处被告人24年有期徒刑。

此外，被指控“隐瞒严重罪行”的毕申姆巴耶夫亲信巴赫特詹·拜詹诺夫被判4年监禁。

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据悉，今年4月15日，托卡耶夫总统签署了《关于就保障女性权利和儿童安全问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案和《在哈萨克斯坦共和国行政违法法典中增加和修订部分涉及保障女性权利和儿童安全问题的内容》法案。

根据上述两个法律修正案，若嫌疑人针对家庭成员或儿童蓄意实施暴力行为并导致对方身体健康出现轻微伤害（或者轻微以上程度的任何级别伤害），或者针对家庭成员或儿童实施煽动自杀等行为，都将被追究刑事责任。

哈萨克斯坦议员詹娜·阿萨诺娃表示，这两部新法案的目的，是旨在通过对侵犯妇女儿童安全和权利的行为采取更加严格的法律限制，进一步完善哈萨克斯坦有关家庭政策的法律、社会和制度基础，加强对加强对妇女权利和儿童安全的保护。

欧盟外交与安全政策首席发言人彼得·斯塔诺表示，哈萨克斯坦反家暴法案为“重要一步”。

此外，联合国对哈萨克斯坦通过新的保护家庭暴力受害者法案表示欢迎。联合国常驻哈萨克斯坦协调员米卡埃拉·弗里伯格-斯道瑞称，这是迈向消除性别暴力的重要一步。

【编译：小穆】