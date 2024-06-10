土耳其取消对哈萨克斯坦畜牧产品的进口限制

农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫在今年3月于塔拉兹市举行的突厥国家组织农业部长会议期间，提出了消除农产品贸易壁垒的问题。

在会议期间，萨帕若夫还会见了土耳其农业部部长埃布白克力·吉兹利吉德，表示哈萨克斯坦希望扩大向土耳其、土库曼斯坦和匈牙利市场供应高质量的肉类产品。然而，目前土耳其市场对哈萨克斯坦供应商在兽医方面的限制几乎是完全封闭的。

萨帕若夫指出，中国和俄罗斯今年已经取消了对哈萨克斯坦的类似限制，因此他认为可以与土耳其方面重新讨论这一问题。

最终决定由哈萨克斯坦农业部副部长阿曼哈里·别尔达林与土耳其农业和林业部副部长阿·居门在今年5月举行的世界动物卫生组织第91届会议期间，通过双边谈判达成的。

土耳其方面分析了哈萨克斯坦提交给世界动物卫生组织的报告，高度评价了哈萨克斯坦为控制和消除上述疾病所做的努力和措施。

这一决定为哈萨克斯坦农业企业开辟了新的前景，成为加强两国贸易关系的重要一步。

【编译：阿遥】