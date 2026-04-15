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    10:41, 15 四月 2026 | GMT +5

    土耳其总统埃尔多安将于5月访问哈萨克斯坦

    哈萨克国际通讯社讯）土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安将于今年5月对哈萨克斯坦进行国事访问。哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫15日在阿斯塔纳同土耳其副总统杰夫代特·耶尔马兹举行哈土经贸合作委员会第14次会议时透露了这一消息。

    土耳其总统埃尔多安将于5月访问哈萨克斯坦
    Фото: Anadolu

    别克帖诺夫在会上表示，作为突厥世界的重要发源地，伟大草原承载着两国共同的历史记忆与精神价值。

    —土耳其领导人每一次访问哈萨克斯坦，不仅是一次正式会晤，更是对共同历史传统的延续。我很高兴在阿斯塔纳欢迎各位，并同大家一道举行两国政府间经贸合作委员会第14次会议，-别克帖诺夫指出。

    他表示，2024年在安卡拉举行的政府间委员会会议，为双边关系发展注入了重要动力。

    —两国在各经济领域均具备广阔的合作空间。我相信，今天的会晤将为挖掘这些潜力开辟新的路径。多年来，哈土兄弟情谊持续巩固发展。我们高度重视在扩大战略伙伴关系的框架下，进一步深化对土合作，-他强调。

    别克帖诺夫还指出，两国领导人之间建立的密切友谊，为推动双边关系不断向前发展奠定了坚实基础。

    —两国元首——哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统与雷杰普·塔伊普·埃尔多安总统通过互访及在国际场合的交流保持着高频互动。我们期待土耳其总统于5月对哈萨克斯坦进行国事访问。我相信，今天的政府间委员会会议将为即将举行的访问充实务实成果，并有助于提出新的合作倡议，-别克帖诺夫表示。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦与土耳其 外交 政府
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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