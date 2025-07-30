土耳其公司拟向哈农业项目投资1600亿坚戈

—今天我们与Tiryaki Holding集团管理层举行了会谈。哈萨克斯坦小麦产量丰富，为提升出口效能，我们计划在阿斯塔纳建设一家小麦深加工厂。该项目拟吸引1600亿坚戈投资，其中首期投资为1100亿坚戈，第二阶段为500亿坚戈。除小麦外，工厂还将对豆类作物进行深加工。目前，我们在北哈州已有一座类似工厂，这将是全国第二家。在其他地区，库斯塔奈州和阿克莫拉州的相关项目也将继续推进。随着小麦产量的持续增长，我们相信出口渠道将更加顺畅。-萨帕若夫表示。