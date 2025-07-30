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土耳其公司拟向哈农业项目投资1600亿坚戈
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦农业部长阿依达尔别克·萨帕若夫今日表示，自2018年以来，哈萨克斯坦与土耳其已共同实施23个农业投资项目。
—哈萨克斯坦与土耳其在农业领域的合作正逐年加强。目前，两国农产品贸易额已达3亿美元。我们将继续推动这项合作，因为潜力依然巨大。-萨帕若夫指出。
据介绍，自2018年以来，双方已启动23个投资项目，其中18个已投产运营，5个正在启动阶段。
—今天我们与Tiryaki Holding集团管理层举行了会谈。哈萨克斯坦小麦产量丰富，为提升出口效能，我们计划在阿斯塔纳建设一家小麦深加工厂。该项目拟吸引1600亿坚戈投资，其中首期投资为1100亿坚戈，第二阶段为500亿坚戈。除小麦外，工厂还将对豆类作物进行深加工。目前，我们在北哈州已有一座类似工厂，这将是全国第二家。在其他地区，库斯塔奈州和阿克莫拉州的相关项目也将继续推进。随着小麦产量的持续增长，我们相信出口渠道将更加顺畅。-萨帕若夫表示。
值得一提的是，正在对土耳其进行正式访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日会见Tiryaki Holding执行董事苏莱曼·蒂里亚基奥卢。
【编译：阿遥】