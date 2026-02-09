中文
    12:56, 09 二月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦紧急情况部周末救援行动：126人成功脱困并被疏散

    哈萨克国际通讯社讯）受暴风雪、道路结冰、强风及能见度接近零等恶劣天气影响，过去两个昼夜内，哈萨克斯坦多地出现车辆和人员被困情况。紧急情况部通报称，救援人员共从积雪路段中成功救出并疏散126人，其中包括10名儿童，同时协助120辆汽车脱困。

    据介绍，受困情况主要发生在江布尔州、杰特苏州和阿拉木图州等地区，多条公路因持续降雪、暴风和结冰临时关闭。紧急情况部联合警方迅速展开应急救援和搜救行动，将被困人员安全转移至附近居民点，并协助车辆驶离危险路段。

    在救援过程中，相关部门通过短信通知、官方网站及社交媒体平台，及时向民众发布恶劣天气预警和道路封闭信息。部分地区还开通了热线电话，为民众提供信息咨询和心理支持。

    目前，紧急情况部门仍在重点路段开展巡查，动用高通过性救援车辆持续监测路况，防止新的人员和车辆滞留。救援力量保持全天候待命状态，确保道路交通安全。

    哈萨克斯坦紧急情况部提醒民众密切关注天气预警信息，在恶劣气象条件下尽量避免长途出行，严格遵守安全防范措施；同时建议农村地区居民在天气明显恶化期间减少外出活动。

    【编译：达娜】

