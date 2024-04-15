紧急情况部：仍有5411栋房屋被淹、超11万人被疏散

-截至目前，阿克托别州、库斯塔奈州、阿克莫拉州、北哈州和阿特劳州共有 5,411 栋民房、1,607 个庭院和 2,035 栋乡村别墅被洪水淹没。-萨伊帕什说。

据他介绍，自发生水灾以来，已有111 194人疏散至安全地带，其中包括39 222名儿童。

萨伊帕什表示，目前仍有6 814人留在临时安置点，其中包括2 995名儿童。共有11 950人已返回家中。

-目前，共有33 334名人员和4 066台技术设备，835台排水设施、275艘船只和11架空载工具投入到救援工作。-他说。

萨伊帕什表示，阿克托别州、库斯塔奈州、西哈州、阿克莫拉州、卡拉干达州、阿特劳州、北哈州和乌勒套州共有36个地区宣布紧急状态。

此外，他提醒受灾民众，未经许可不得随意离开临时安置点。

-紧急情况部呼吁国民加强防备，严格遵守汛期安全措施，并强调未经许可不要随意离开房屋和临时安置点。-萨伊帕什指出。

【编译：阿遥】