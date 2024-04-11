库斯塔奈州通报灾情：已向686户家庭发放1.266亿坚戈救助金

据他介绍，相关部门正在持续密切监测汛情。喀拉托马尔水库出水量已减少至每秒900立方米。此外，还能观察到主要河流水流量减少至每秒1,382.5立方米。已有9099人从被洪水淹没的地区撤离。与此同时，库斯塔奈州南部地区受洪水影响的居民正在陆续返回家园。滞留在托尔盖乡临时安置点的600多人已安全返回各自乡村。

埃别诺夫表示，在洪水期间，全州共抽排水量超过85万立方米，使用沙袋9.8万个，堆砌惰性材料超过7500吨。此外，还投入了423台机械设备、136台电动水泵、27艘船只、4架空载工具等设备参与抗洪救灾工作。

他还承诺，政府将全力保障受灾民众的食品和药品供应。

-目前，受灾民众食品和药品供应充足。政府正在继续向所有受洪灾影响的群众提供援助，包括一次性社会救济金以及来自社会各界的捐助和人道主义援助。截至今日，政府已向686户家庭发放总计1.266亿坚戈的社会救济金。-埃别诺夫说道。

【编译：阿遥】