土耳其有意采购哈萨克斯坦小麦和扁豆

代表团成员中包括哈萨克斯坦食品公司管理董事鲁斯塔姆·扎纳塔耶夫，在与土耳其领先的农业企业Armada Gıda公司的会谈中，双方初步达成了向土耳其出口哈萨克斯坦扁豆的协议。

Armada Gıda公司在与哈萨克斯坦的合作方面经验丰富，专注于农产品的生产和出口。此前，该公司已经从哈萨克斯坦的库斯塔奈州采购了扁豆。为了进一步加强和扩大双方的贸易联系，哈萨克斯坦将把扁豆的出口批次集中起来，统一发往土耳其。这一举措不仅有助于哈萨克斯坦农民走向国际市场，还将为支持哈萨克斯坦中小型农业生产者迈出重要一步。

此外，哈萨克斯坦与土耳其的Tiryaki Holding公司签署了一份供应25万吨小麦的谅解备忘录。值得一提的是，该公司目前正在阿斯塔纳实施一个深加工粮食项目。

在此次访问中，鲁斯塔姆·扎纳塔耶夫还与土耳其国家粮食局（TMO）局长艾哈迈德·古勒达勒举行了会谈，讨论了扩大向土耳其出口哈萨克斯坦小麦的可能性，并探讨了在哈萨克斯坦境内吸引农业产品再加工投资的途径。

土耳其国家粮食是土耳其主要的国家机构，负责调控国内粮食市场。双方的合作将为哈萨克斯坦产品进入国际市场提供新的机遇。土耳其粮食管理局每年平均采购约1000万吨粮食，包括小麦，以稳定国内市场价格并确保国家粮食安全。

【编译：达娜】