美俄勒冈州起诉特朗普政府

雷菲尔德在社交媒体发布声明说，当天早些时候，国防部长赫格塞思向俄勒冈州州长蒂娜·科特克发出一份备忘录，授权200名俄勒冈州国民警卫队成员执行为期60天的联邦职能，其中包括“保护正在或可能遭抗议活动威胁的联邦财产”。

诉状称，根据美国法律，只有在遭受入侵、发生叛乱或联邦法律无法以其他方式执行时，总统才有权将国民警卫队联邦化，而在俄勒冈州并不存在这些情形。

雷菲尔德表示，俄勒冈州社区是稳定的，地方官员已明确表示有能力在没有联邦干预的情况下维护公共安全，派遣200名国民警卫队士兵去守卫一栋建筑，这“并不正常”。

美国总统特朗普27日在“真实社交”上发文说，他“正指示赫格塞思提供所有必要的部队，以保护饱受战争摧残的波特兰，以及任何正遭受‘反法西斯运动’和其他国内恐怖分子攻击的移民与海关执法局设施。如有必要，我还授权他们动用全部武力”。

科特克27日在社交媒体上发文说，波特兰“不存在国家安全威胁”，当地社区安全而平静。28日，科特克再次发帖说，波特兰没有叛乱，也不存在国家安全威胁，在这样一座主要城市“没有部署军事部队的必要，也没有法律依据”。

今年6月，特朗普曾向洛杉矶派遣部队，遭遇强烈抵制。8月11日，特朗普宣布派遣国民警卫队协助恢复首都华盛顿特区的秩序和安全，同时称民主党主政的芝加哥、洛杉矶、纽约、巴尔的摩和奥克兰等城市为“问题城市”。过去数周，特朗普多次表态，将向芝加哥和孟菲斯等地派遣国民警卫队。