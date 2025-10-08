土耳其政治学者：哈萨克斯坦总统提出了突厥世界未来发展的系统战略

哈通社：侯赛因·埃尔曼先生，在突厥国家组织第12次峰会上，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫支持“突厥国家组织+”（OTS+）合作模式的倡议。这一提议能否提升突厥国家组织在国际舞台上的影响力？

侯赛因·埃尔曼：毫无疑问，“OTS+”模式完全契合当前的全球形势。这一倡议表明，突厥国家组织是一个开放且致力于伙伴关系的平台。哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对这一理念的支持，凸显了其现实意义和未来潜力。

通过“OTS+”模式，突厥国家组织不仅能与成员国深化合作，还能与欧亚地区其他重要区域参与者建立互利伙伴关系。这为与中亚、南高加索乃至东欧国家的对话提供了机遇。换言之，突厥国家组织不再是一个封闭的体系，而是正迈向一个能够影响全球议程的开放平台。

哈通社：哈萨克斯坦提议设立网络安全委员会，这一倡议的现实意义有多大？土耳其能从中获得哪些益处？

侯赛因·埃尔曼：网络安全是当今最紧迫且无国界威胁之一。这一问题已不再局限于技术领域，而是上升为国家安全和主权问题。哈萨克斯坦提议的网络安全委员会是应对这一威胁的集体回应的重要一步。

土耳其在网络安全领域拥有先进经验，无论是公共部门还是私营企业，都高度重视这一领域。在突厥国家组织框架内建立这样的机构，将使成员国能够联合保护其数字基础设施和战略设施。这不仅关乎防御，还能增强互信并提升技术自主性。

哈通社：托卡耶夫总统提议在Alem.AI基础上创建突厥国家组织数字创新中心。土耳其如何参与这一倡议？

侯赛因·埃尔曼：这一倡议堪称对突厥世界数字未来的切实投资。土耳其拥有蓬勃的初创生态系统、技术园区和强大的IT产业潜力，与这一项目高度契合。

哈萨克斯坦选择在Alem.AI现有平台基础上建设这一中心，节约了时间和资源，展现出务实导向。土耳其可通过分享人工智能、大数据处理和初创企业支持等方面的经验，与该中心展开合作。这将整合两国数字潜力，打造区域创新核心。

哈通社：哈萨克斯坦、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦正在推进的“绿色能源走廊”项目有何重要意义？土耳其能否加入这一倡议？

侯赛因·埃尔曼：“绿色能源走廊”标志着区域合作进入新的高质量阶段。这一项目不仅具有经济意义，还具有地缘政治价值。突厥国家不仅将成为全球“绿色议程”的消费者，还可成为其积极参与者。

土耳其在可再生能源领域，特别是太阳能和风能方面积累了丰富经验。考虑到该项目将从里海延伸至欧洲，土耳其自然可成为其延伸部分。托卡耶夫总统将这一项目视为区域稳定的组成部分，凸显了其长期性和战略重要性。

哈通社：针对水资源短缺问题，托卡耶夫总统提议制定共同的水资源管理计划。土耳其能为此贡献什么？

侯赛因·埃尔曼：水资源短缺是中亚日益严峻的复杂问题，涉及农业、人口、生态乃至安全领域。

土耳其在水资源管理方面拥有成功经验，例如GAP大型灌溉项目、现代滴灌技术和数字化水务监测系统。哈萨克斯坦的倡议为应对共同挑战提供了整合经验与技术的途径。土耳其可通过提供专业知识和技术支持，为区域合作作出贡献。

哈通社：托卡耶夫总统提议将下一次非正式峰会主题定为“人工智能与数字化发展”，您对此有何看法？

侯赛因·埃尔曼：这是一个顺应时代需求且面向未来几十年的倡议。土耳其近年在人工智能领域推行系统性政策，涵盖国家计划、学术研究和IT企业项目，为数字未来奠定了基础。

托卡耶夫的提议不仅关乎技术应用，更是对共同创造技术的号召。这是塑造突厥世界数字独特性的第一步。如果土耳其与哈萨克斯坦携手举办这一峰会，将成为区域数字领导力的具体体现。这不仅能增强突厥国家的技术自主性，还将为其在全球人工智能领域占据一席之地铺平道路。

【编译：木合塔尔·木拉提】