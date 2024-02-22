哈萨克斯坦养老储蓄基金否认其数据库遭中国黑客入侵

统一养老储蓄基金21日发布了一份官方声明。

声明中写道：

- 近期网络上出现了关于哈萨克斯坦统一养老储蓄基金（以下简称ENPF基金）遭到黑客入侵而出现哈萨克斯坦公民个人数据泄露的信息，该信息据称根据由不明身份人员发布在GitHub 网站上的文件中透露的，对此，ENPF官方予以否认，声明这一信息不属实。

ENPF基金在声明当中指出，在获知相关情况后，ENPF基金旗下的数据安全人员已经对GitHub 网站上发布的数据进行了详细分析，并确定其中有关ENPF基金的内容仅为对ENPF基金门户网站enpf.kz的文字性描述。

ENPF基金强调指出，该门户网站是一个完全开放的信息源，且其中不包含任何存款人和收款人的个人数据。

官方声明中还指出：

- 为保障用户的个人数据信息安全，ENPF基金采用分层体系应对网络威胁，能够对基金数据库的外部和内部边界采取主动保护。

ENPF基金强调，通过采用数据安全领域的最佳技术，基金会数据库能够应对各种信息安全风险，同时，严格按照国际标准和要求，定期对信息安全管理体系进行国际审计，保证了审计结果的客观性和可靠性，严格遵守监管要求，保障用户个人数据安全。

根据此前报道，一家为中国官方提供网络安全领域服务的中国公司内部资料日前被公布在GitHub上。在这些被公开的内容当中，出现了哈萨克斯坦主要移动运营商的机密数据，以及哈萨克斯坦电信股份公司和统一养老储蓄基金（БЖЗҚ/ENPF）的文件。哈萨克斯坦数字部20日宣布，正在协同国家安全委员会对此事件予以调查。

【编译：木合塔尔·木拉提】