“Qonaev杯”国际象棋节在阿拉木图近郊开幕

这项赛事是2025年哈萨克斯坦杯的第三阶段，也是决定性的一站，已成为古典象棋领域最具声望的赛事之一。

哈萨克斯坦杯：全新赛制，更高水平

自2023年起，哈萨克斯坦象棋协会（KazChess）采用全新赛制举办全国杯赛，包括三个阶段的瑞士制比赛和最终的循环制决赛，12名顶尖棋手将角逐最终冠军。

今年的赛程中，前两站在阿克托别和乌斯卡曼已分别由特级大师阿列克谢·萨拉纳（塞尔维亚）和阿列克谢·格列布涅夫（国际棋联）夺冠。

Qonaev杯：决胜阶段

作为第三阶段的“2025 Qonaev杯”，本次赛事由阿拉木图州政府和哈萨克斯坦旅游和体育部支持举办。

象棋节包括三个级别的比赛：

- 大师赛：针对等级分2400及以上的棋手；

- 挑战者赛：针对等级分1900至2399的棋手；

- 公开赛：针对等级分1400至1899的棋手。

所有对局采用古典赛制，每局90分钟加每步30秒增时，共进行9轮比赛。

开幕式于8月4日举行，随后首轮比赛正式开赛。大师赛吸引了来自15个国家的68名棋手报名参赛，其中包括：

- 22位特级大师；

- 25位国际大师；

- 3位女子特级大师。

顶尖棋手云集

参赛阵容中，等级分最高的棋手包括：

- 巴塞姆·阿明（埃及，2633分），非洲大陆排名第一的棋手；

- 阿拉姆·阿科皮扬（亚美尼亚，2621分），2024年帕夫洛达尔公开赛冠军；

- 马克西姆·马特拉科夫（国际棋联，2608分），曾参与2023年和2025年世界冠军赛团队。

哈萨克斯坦代表团的顶尖棋手包括：

- 丹尼斯·马赫尼奥夫（2535分）；

- 阿利舍尔·苏莱曼诺夫（2497分）；

- 詹多斯·阿格马诺夫（2483分）；

- 达尼亚尔·萨彭诺夫（2414分）。

此外，阿里斯坦别克·乌拉扎耶夫、阿扎马特·乌特加利耶夫和拉马赞·扎尔马哈诺夫等经验丰富的棋手也将为国争光。

女子组竞争激烈

哈萨克斯坦现役及未来潜力棋手在女子组同样表现抢眼，包括：

- 扎琳娜·努尔加利耶娃（2336分）；

- 克谢尼娅·巴拉巴耶娃（2332分）；

- 梅鲁埃特·卡马利登诺娃（2323分）；

- 阿卢阿·努尔曼（2306分）；

- 泽伊涅普·苏尔坦别克（2067分），乌斯卡曼公开赛崭露头角的新星。

丰厚奖金激励

大师赛的奖金池高达7.8万美元，冠军奖金1.8万美元；挑战者赛奖金1.5万美元，冠军4000美元；公开赛奖金7000美元，冠军2000美元。

各组别还为女子最佳选手和本地棋手设立了特别奖项。

更广阔的意义

“2025阿拉木图地区公开赛·Qonaev杯”不仅是一场竞技盛会，更是推广象棋文化、加强国际合作的平台。

赛事将持续至8月12日，期间棋迷们将见证高水平对决的精彩时刻。最终胜出者将获得晋级哈萨克斯坦杯决赛的资格。

这场赛事彰显了哈萨克斯坦作为全球象棋中心日益上升的地位，为顶尖特级大师和新兴才俊提供了一个世界级的竞技舞台。

【编译：木合塔尔·木拉提】