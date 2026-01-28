托卡耶夫总统祝贺哈萨克斯坦教师入选全球最佳教师50强

总统在贺信中指出，这一高度评价是对塔季扬娜·别洛乌索娃多年来致力于青少年教育事业、在传授先进知识和培养学生方面所作贡献的充分肯定。

- 这一高度评价，是对您多年来在培养青年一代、传授先进知识方面所付出辛勤努力的充分肯定。我们的目标是建设智慧型国家，因此国家将始终致力于提升教师的社会地位，并为教师群体提供全方位支持。 - 总统表示。

值得一提的是，塔季扬娜·别洛乌索娃是一位资深的专家级教师，曾获“2024年哈萨克斯坦年度优秀教师”荣誉称号。本次参评过程中，她的候选资格先后经历了材料申报、专家量化评估以及总决赛入围筛选等多个严格评审环节。

2025年12月15日，“全球教学奖”官方网站正式公布了年度全球50强教师名单。据悉，入围决赛的教师将于2026年2月1日至5日，在迪拜举行的国际教育论坛期间接受表彰。

这是哈萨克斯坦第五次参加这一享有“教育界诺贝尔奖”之称的国际权威赛事。连同本届评选结果在内，哈萨克斯坦目前已有三位优秀教师跻身全球50强教师行列。

【编译：达娜】