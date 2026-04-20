哈萨克斯坦全球幸福指数跃升至第33位 创历史最佳成绩

该报告由联合国、牛津大学以及盖洛普公司联合发布，是当前全球覆盖范围最广、影响力较大的居民生活质量评估体系之一。2026年榜单涵盖147个国家，主要依据各国居民对自身生活状况的主观评价进行排名。

值得注意的是，哈萨克斯坦不仅排名提升明显，还超过了法国和新加坡等发达经济体。这一结果再次表明，居民幸福感并非单纯取决于经济发展水平。

报告数据显示，哈萨克斯坦居民的平均生活满意度为6.633分，较上年有所提高。目前，该国在独联体及中亚地区的幸福指数排名继续保持领先。

研究主要从六个核心维度进行评估，包括人均收入水平、社会支持、健康预期寿命、生活选择自由度、社会慷慨程度以及对腐败的感知。这些因素共同构成对整体幸福感的综合判断。

在全球范围内，芬兰继续位居榜首，已连续多年保持第一。北欧国家整体仍占据榜单前列，优势稳定。

专家分析认为，哈萨克斯坦排名上升，与社会环境持续改善、公共服务获得感增强以及居民生活满意度提升密切相关。在进入前40位的国家中，一年内提升10个位次的情况并不多见，哈萨克斯坦因此成为上升势头较为突出的国家之一。

总体来看，哈萨克斯坦在全球幸福指数版图中的位置正不断巩固，整体发展正稳步迈向更高水平的生活质量。

【编译：阿遥】