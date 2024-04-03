全球富豪榜公布 看看哈萨克斯坦最富有的人有谁上榜

全球富豪榜是美国商业杂志《福布斯》自1987年3月起，在每年3月发布的全球最富有人物的年度排行榜。排行榜上每位人士的资产净值是根据他们的资产与债务来做估计，并以美元表示。

全球最富有的人都有谁？

世界最大的跨国奢侈品综合企业——酩悦·轩尼诗-路易·威登集团（Louis Vuitton Moët Hennessy）首席执行官贝尔纳·阿尔诺以2330以美元的身价，继续稳居全球富豪榜首位。去年他的财富总额为2110亿美元。

位居第二位的，是SpaceX的奠基人、特斯拉公司首席执行官和X（前Twitter）的拥有者伊隆·马斯克，其身价也从1800亿美元增加到了1950亿美元。

位居第三位的富豪，是杰夫·贝佐斯。这位前亚马逊首席执行官的财富，根据福布斯的估算，已经从去年的1140亿美元增加到了1940亿美元。

而哈萨克斯坦有六人上榜

哈萨克斯坦最富有的人是谁？位居今年富豪榜第511位的，是来自哈萨克斯坦的Kaspi.kz股东兼董事长维亚切斯拉夫•金。其财富总额被评估为58亿美元。

位居其后的，是位居排行榜第612为的提穆尔和迪娜拉·库勒巴耶夫夫妇，两人各自的资产都达到了50亿美元。

而过去一度被认为是哈国首富的弗拉基米尔·金今年在全球富豪榜上位居第896位。他是哈萨克矿业（KAZ Minerals ）的总裁，并拥有该公司的大量股份。该企业家是“Kazakhmys Corporation”LLP 的主要所有者。据《福布斯》报道，他的财富为36亿美元。

哈萨克斯坦Freedom Holding Corp 投资集团的创始人和主要所有者，现年36岁的提穆尔·图尔洛夫，以33亿美元的身价，居于全球富豪榜第991位。

最后一位榜上有名的哈萨克斯坦企业家，是位居第1238位的波拉特·沃铁穆拉托夫。企业家的财富被评估为27亿美元。他拥有哈萨克斯坦ForteBank银行89.32%的股份，此外还经营着许多高档大酒店和连锁快餐店等。

另外一个评级的结果

根据彭博亿万富翁指数（Bloomberg Billionaires Index / BBI）评级，自2023年1月以来，全球最富有的十大富豪的总财富增加了4205亿美元。

该评级是根据企业家所拥有的公司股票价值计算的。按照该评级，世界首富仍然是美国企业家、特斯拉和SpaceX创始人伊隆·马斯克。今年以来，他的财富增加了984亿美元，达到2350亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】