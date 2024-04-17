全国防汛工作持续进行：紧急情况部发布最新进展

（哈萨克国际通讯社讯）紧急情况部通报了防汛抗洪工作最新进展。

全国各受灾地区正持续开展防汛救灾工作。

截至目前，已有1.6万人返回家中，6950人仍暂居临时安置点，其中儿童3113人。

得益于提前采取应急措施，受灾民众和家畜已及时从危险区域撤离。自洪水发生以来，已累计救助和疏散116949人（包括40781名儿童），其中利用空载工具救助3878人（包括1501名儿童）。此外，还将112539头牲畜转移至安全地带。

当局正通过航空巡视和无人机监测对河流和水库水位涨落变化进行持续监测。

在阿克莫拉州、阿克托别州、科斯塔奈州、阿特劳州和北哈州，对3709栋房屋和2475个庭院的抽排积水作业已完成。但仍有5837栋民宅和1353个庭院被水淹。截至目前，已抽排雪水980万立方米，铺砌沙袋290万个，运送惰性材料140万吨。

已向受灾地区运送了3577吨人道主义援助物资，运输方式包括铁路、公路和空运。

1857通求助电话得到及时回复。紧急情况部灾难医学中心心理师继续在受灾现场和通过热线电话为民众提供紧急心理援助。

目前，仍有81处道路被淹，69处道路被冲毁，其中包括10座桥梁和59段路面。72个村庄交通中断，相关部门已为这些村庄储备了食品和药品并正在运送中。

【编译：阿遥】